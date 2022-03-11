Юбердо обновил рекорд «Флориды» по передачам за сезон (64) и возглавил гонку бомбардиров с 82 очками

Джонатан Юбердо обновил свой рекорд «Флориды» по передачам за сезон (64). Канадец четырежды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх