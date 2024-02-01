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Глава МЧС РФ предложил провести в Астрахани учения со странами Прикаспия

Глава МЧС РФ предложил провести в Астрахани учения со странами Прикаспия

Идею организовать масштабные учения в 2026 году озвучил Александр Куренков. При этом глава МЧС РФ отметил, что мероприятие «Каспий» должно опять стать регулярным: «Совместные учения предлагаем провести в 2026 году в Астрахани и пригласить спасательные службы других прикаспийских государств также принять в них участие».

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