Глава МЧС РФ предложил провести в Астрахани учения со странами Прикаспия

Идею организовать масштабные учения в 2026 году озвучил Александр Куренков. При этом глава МЧС РФ отметил, что мероприятие «Каспий» должно опять стать регулярным: «Совместные учения предлагаем провести в 2026 году в Астрахани и пригласить спасательные службы других прикаспийских государств также принять в них участие».
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