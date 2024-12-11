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Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Руководитель "политеха" Андрей Марков пятый месяц удерживает лидерство Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в ноябре 2024 года.

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