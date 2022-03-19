Хуснутдинов про 1:6 от «Спартака»: «Пропустили довольно глупые голы. Сегодня больше везло им»

Форвард СКА Марат Хуснутдинов посетовал на невезение после 1:6 от «Спартака». Клуб из Санкт-Петербурга был разгромлен в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
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