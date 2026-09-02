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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер клуба НБА о реальной стоимости Трея Мерфи: «Хороший молодой игрок ротации и два пика первого раунда»

« Новый Орлеан » регулярно заявляет о желании сохранить форварда Трея Мерфи , но при этом показывает готовность рассматривать предложения, задавая предельно высокую планку цены.

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