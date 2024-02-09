Что рассказал Такер Карлсон после интервью с Путиным

Только идиот может верить в намерения Москвы атаковать Европу. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, соответствующее видео 9 февраля опубликовано на его сайте.
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