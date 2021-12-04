Волгоградская область и Бельгия договорились о расширении сотрудничества

Развитие сотрудничества Волгоградской области и Бельгии обсудили в ходе рабочей встречи замгубернатора региона Анна Писемская и Чрезвычайный и Полномочный Посол Бельгии в РФ Марк Михильсен, предает 3 декабря пресс-служба областной администрации.