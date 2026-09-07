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Фестиваль национальных культур прошел в День города в Барнауле

Фестиваль национальных культур прошел в День города в Барнауле

Посетителям показывали предметы национального быта, произведения искусства и литературу, рассказывали об обычаях и ремеслах разных народов Фото: barnaul.

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