Самый жестокий член банды Цапков поставил себе виниры в скандально известном СИЗО

Его признали виновным в убийствах 18 человек и около 200 изнасилованиях.Член банды Цапков, известный по прозвищу Вова Беспредел, который был приговорен к пожизненному заключению за 18 убийств, решил установить виниры стоимостью 800 000 рублей в СИЗО.