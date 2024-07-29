Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 512 подписчиков

Самый жестокий член банды Цапков поставил себе виниры в скандально известном СИЗО

Самый жестокий член банды Цапков поставил себе виниры в скандально известном СИЗО

Его признали виновным в убийствах 18 человек и около 200 изнасилованиях.Член банды Цапков, известный по прозвищу Вова Беспредел, который был приговорен к пожизненному заключению за 18 убийств, решил установить виниры стоимостью 800 000 рублей в СИЗО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх