МИД Азербайджана осудил слова Борреля об обстреле на границе с Арменией

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило слова о ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который подверг критике "непропорциональный ответ" Азербайджана на обстрел со стороны армянских военных.
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