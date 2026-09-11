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Песков: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС не запланирована

Песков: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС не запланирована

Встреча президента России Владимира Путина с американским и китайским коллегами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС гипотетически возможна, но в настоящий момент не запланирована.

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