Песков: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС не запланирована

Встреча президента России Владимира Путина с американским и китайским коллегами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС гипотетически возможна, но в настоящий момент не запланирована.
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