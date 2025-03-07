Новое исследование выявило связь между нарушением дофаминергической передачи сигналов и расстройством аутистического спектра

Новое исследование, проведенное научными сотрудниками Университета Наньтун в Китае, обнаружило, что нарушение дофаминергической передачи сигналов в процессе развития нервной системы связано с расстройством аутистического спектра (РАС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии