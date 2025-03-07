МКБ - 11

17 подписчиков

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Интересно! Оказывается, кишечник человека связан с мозгом! Теперь понятно, почему некоторые люди думают жопой...Ученые из Италии ...
  • Михаил Е
    Самостоятельно размножаться мышам уже запретили? Или у них тоже демографический кризис, но южными-чумными решено не з...В ходе исследован...
  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...

Новое исследование выявило связь между нарушением дофаминергической передачи сигналов и расстройством аутистического спектра

Новое исследование выявило связь между нарушением дофаминергической передачи сигналов и расстройством аутистического спектра

Новое исследование, проведенное научными сотрудниками Университета Наньтун в Китае, обнаружило, что нарушение дофаминергической передачи сигналов в процессе развития нервной системы связано с расстройством аутистического спектра (РАС).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх