Не для слабонервных: как Запад отреагировал на встречу Путина и Фицо

Москва неоднократно говорила, что газовый вопрос имеет свою инерционность. И вот, похоже, сейчас проблемная история достигла своей кульминации — сыпется немецкая экономика, у европейцев растут коммунальные расходы.
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