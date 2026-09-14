Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия запускает литографы в серию: первую машину, позволяющую создавать 350-нанометровые чипы, передадут заказчику в декабре.

Россия запускает литографы в серию: первую машину, позволяющую создавать 350-нанометровые чипы, передадут заказчику в декабре.

Следующий этап — создание литографа для производства 130-нанометровых чипов Первый серийный российский литограф, позволяющий производить чипы по нормам 350 нм, планируют передать заказчику в декабре 2026 года.

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