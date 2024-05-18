Петербургский суд арестовал имущество Deutsche Bank по иску "Русхимальянса"

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы, счета и имущество немецкого Deutsche Bank по иску Русхимальянса", выступающего оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.
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