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"Это касается всех": Туск заявил о рекордных потерях ВСУ из-за новой стратегии России

"Это касается всех": Туск заявил о рекордных потерях ВСУ из-за новой стратегии России

Ежемесячные потери ВСУ достигают 27 тыс. убитых и раненых, это "рекордные" потери с начала конфликта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в сейме.

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