Министр нацбезопасности Израиля предложил самим заселить Газу

Можно встановить поселения в Газе и построить деревни для жителей Израиля, заявил ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир 21 октября на конференции по вопросу «возобновления поселений в секторе Газа».
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