РИА Новости: Киев перебрасывает в Сумскую область не воевавших солдат

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Сумскую область не участвовавших в боях военных 50-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) из Черниговской области.
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