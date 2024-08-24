«Руки-базуки»: похваляющегося своими бицепсами Киркорова разоблачили

Поп-король доказывает, что чуть ли не сутками занимается в спортзале, чтобы достичь идеальной формы. Филипп Киркоров на "Новой волне" соцсетиФилипп Киркоров удивил на «Новой волне» своими накачанными руками.
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