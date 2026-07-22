Узбой – древняя пересохшая река, когда-то соединявшая Аральское и Каспийское море, которую хотел откопать Сталин Многие песчаные пустыни на Земле относительно недавно таковыми не являлись.
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