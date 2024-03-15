В Honkai: Star Rail скоро стартует событие “Сад множества”Компания HoYoverse объявила о проведении в Honkai: Star Rail события “Сад множества”, позволяющего получать в два раза больше наград за ЧашелистыЧитать дальше → источник.
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