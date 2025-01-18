«Тряпка и кость» - трогательная ода бедности и напоминание каждому о важности милосердия

Трогательный, абсолютно заброшенный, но при этом предельно сосредоточенный на своём нехитром, но важном деле – этот бездомный латунный лис определённо затронет невидимые струны души прохожих со стокгольмского моста.
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