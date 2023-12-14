В строящемся Дворце водных видов спорта приступили к внутренней отделке помещений

В строящемся Дворце водных видов спорта приступили к внутренней отделке помещенийСтроители подготовили здание к зиме: закрыли тепловой контур и подключили к отоплению, сейчас сосредоточены на отделке – как чаш бассейнов, так и самого здания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)