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Иваново

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В строящемся Дворце водных видов спорта приступили к внутренней отделке помещений

В строящемся Дворце водных видов спорта приступили к внутренней отделке помещений

В строящемся Дворце водных видов спорта приступили к внутренней отделке помещенийСтроители подготовили здание к зиме: закрыли тепловой контур и подключили к отоплению, сейчас сосредоточены на отделке – как чаш бассейнов, так и самого здания.

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