Путин: энергия - базовый ресурс экономики, Россия будет обеспечивать себя аккумуляторами

Владимир Путин по видео-связи запустил производство аккумуляторных батарей в Москве и обозначил приоритеты отрасли накопления энергии.
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