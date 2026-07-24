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Миэнерго назвало приоритетом поставки топлива госслужбам и аграриям

Миэнерго назвало приоритетом поставки топлива госслужбам и аграриям

Министерство энергетики Российской Федерации распространило официальное заявление, в котором акцентировало внимание на необходимости обеспечения непрерывных поставок топлива для ряда критически важных групп потребителей.

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