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Венгрия обвинила ЕС в "тайванизации" политики относительно Украины

Венгрия обвинила ЕС в "тайванизации" политики относительно Украины

После консультаций в Брюсселе накануне запланированного на 21-22 марта саммита ЕС венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока во вторник, 19 марта, заявил, что Европейский союз относительно Украины проводит крайне неопределенную политику.

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