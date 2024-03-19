Венгрия обвинила ЕС в "тайванизации" политики относительно Украины

После консультаций в Брюсселе накануне запланированного на 21-22 марта саммита ЕС венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока во вторник, 19 марта, заявил, что Европейский союз относительно Украины проводит крайне неопределенную политику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии