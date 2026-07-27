— Мам, почему бабушка меня так не любит? Что я ей сделала? — спрашивала девочка с самого раннего детства, едва научившись связно говорить.

ВераВерная Как же можно было любящим родителям не верить своей девочке? Почему они считали, что Соня всё выдумывает? Были же совершенно очевидные вещи, искренние слёзы, обиды на бабку, и мать с отцом считали, что дочь претворяется? А бабка всегда права? Обвинила внучку в том, что она полторта съела, и для отца с матерью эти слова бабки показались правдивыми? И как в ребёнка такое количество сладкого влезло, их не смутило? И когда вообще Соня это сделать успела? Не знаю...Старая дрянь изводила девочку только по той причине, что её мать стала женой сына, и всё время напоминала ей, что теперь они стали главными в его жизни. А вот мать, растившая в одиночку ребёночка, осталась без внимания. Ну и мерзавка эта Галина Ивановна, даже представить страшно, как они с такой гадиной под одной крышей жили столько лет. И всё же я и с родителей вины не снимаю - нельзя было игнорировать жалобы и слёзы своей дочери, надо было разбираться в этой проблеме.

Элеонора Коган Всё верно. Хороши родители. Не верить девочке, что она якобы съела полторта, такая маленькая, и безо всяких последствий? Старая карга и сволочь изводила ни в чём неповинного ребёнка своей злобой. Сдохла и туда ей и дорога. Испортила Соне всё детство. Ей самая дорога в Ад.