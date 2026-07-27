— Мама! — дрожащим голосом позвала Соня. — А где мои игрушки? Женщина растерянно оглядела комнату дочери, заглянула под кровать, в шкаф, потом быстро прошла в спальню свекрови и тихо спросила: — Галина Ивановна, вы не видели Сонины игрушки? То, что они услышали в ответ, шокировало всех до глубины души… *** Как можно не любить родную бабушку? Это же самый добрый, самый преданный человек на свете.
— Мам, почему бабушка меня так не любит? Что я ей сделала? — спрашивала девочка с самого раннего детства, едва научившись связно говорить.
Комментарии
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ВераВерная
Как же можно было любящим родителям не верить своей девочке? Почему они считали, что Соня всё выдумывает? Были же совершенно очевидные вещи, искренние слёзы, обиды на бабку, и мать с отцом считали, что дочь претворяется? А бабка всегда права? Обвинила внучку в том, что она полторта съела, и для отца с матерью эти слова бабки показались правдивыми? И как в ребёнка такое количество сладкого влезло, их не смутило? И когда вообще Соня это сделать успела? Не знаю...Старая дрянь изводила девочку только по той причине, что её мать стала женой сына, и всё время напоминала ей, что теперь они стали главными в его жизни. А вот мать, растившая в одиночку ребёночка, осталась без внимания. Ну и мерзавка эта Галина Ивановна, даже представить страшно, как они с такой гадиной под одной крышей жили столько лет. И всё же я и с родителей вины не снимаю - нельзя было игнорировать жалобы и слёзы своей дочери, надо было разбираться в этой проблеме.
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1 м.
Элеонора Коган
Всё верно. Хороши родители. Не верить девочке, что она якобы съела полторта, такая маленькая, и безо всяких последствий? Старая карга и сволочь изводила ни в чём неповинного ребёнка своей злобой. Сдохла и туда ей и дорога. Испортила Соне всё детство. Ей самая дорога в Ад.
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1 м.
мария тинус
Бабка страдала комплексом Иокасты? Опять? Читаю и охреневаю от количества одиноких бабо-женщин, которые однажды разозлились на придурка, сделавшего им ребёнка и смывшегося, но не выросли из этой злобы, как из детских штанишек, и не начали другую жизнь, взрослую. Во взрослой жизни женщина выбрасывает эту дрянь на помойку и начинает новый день с чистого листа. Это не то же самое, что "простить". Хотя, если не готов прощать, то и себя вниз тянешь. Потому что, прощая обидчика, ты и себя прощаешь. За то, что позволил кому-то недостойному себя обидеть. А эта женщина, вестимо, надеялась, что сын будет токмо с ней и не продолжит род никогда. Очень маловероятная история. Ещё один момент в истории, изрядно удививший: почему родители ребёнка безоговорочно поверили этой старухе, говорившей гадости про внучку?! Девочке стоило хоть один раз записать видео на свой гаджет. Иногда врага надо обхитрять)))
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2 н.
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