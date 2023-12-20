Роберт Ренан покидает «Зенит»

Журналист Фабио Алейшо рассказал, что защитник Роберт Ренан покинет “Зенит”, сообщает Sports.ru. Алейшо заявил, что футбольному тренеру, Сергею Симаку, “не очень нравится его игра”, поэтому Ренан уходит из “Зенита”, и это стопроцентная информация.