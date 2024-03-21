Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Ядренников
    Хорошо признаем, а кто кроме России.Депутат ГД Журавл...
  • Сергей Лазарев
    Гаранту - уже просто необходимо ответить на доверие граждан, идет жестокая война и наш враг-фашист в нашем дворе.    ...Губернатор Воробь...
  • Петр Ядренников
    Не пишите глупость СВО идёт своим чередом, а борьба с терроризмом своим .Депутат ГД Чепа: ...

МИД Китая не осведомлен относительно искажения главой СНБО имени Ли Хуэя

МИД Китая не осведомлен относительно искажения главой СНБО имени Ли Хуэя

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что не осведомлен о словах секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, Пекин знает, что Киев придает большое значение отношениям с Китаем и ценит усилия дипломата Хуэя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх