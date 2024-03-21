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МИД Китая не осведомлен относительно искажения главой СНБО имени Ли Хуэя

МИД Китая не осведомлен относительно искажения главой СНБО имени Ли Хуэя

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что не осведомлен о словах секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, Пекин знает, что Киев придает большое значение отношениям с Китаем и ценит усилия дипломата Хуэя.

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