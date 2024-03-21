МИД Китая не осведомлен относительно искажения главой СНБО имени Ли Хуэя

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что не осведомлен о словах секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, Пекин знает, что Киев придает большое значение отношениям с Китаем и ценит усилия дипломата Хуэя.
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