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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФФККР не будет менять фигуристов, заявленных на этап Гран-при среди юниоров в Сиане

Федерация фигурного катания на коньках России ( ФФККР ) не будет менять состав фигуристов, ранее заявленный на этап международной юниорской серии Гран-при в Китае.

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