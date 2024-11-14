В Карачаево-Черкесской Республике полицейские и члены Общественного совета приняли участие в родительском общешкольном родительском собрании

В качестве спикеров в гимназии № 18 г. Черкесска выступили представители организаций и ведомств, непосредственно вовлечённых в профилактическую работу с детьми и их родителями, а именно полицейские, члены Общественного совета при МВД по КЧР, сотрудники следственного Управления СК РФ по КЧР, руководитель филиала Епархиального по КЧР, медицинский психолог.
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