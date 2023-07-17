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Тель-авивский «Маккаби» расстался с Джареллом Мартином

«Маккаби» из Тель-Авива объявил об уходе тяжелого форварда Джарелла Мартина (29 лет, 208 см). Мартин присоединился к команде из Израиля прошлым летом.

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