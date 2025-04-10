🔥По данным ЦГМС в Волгоградской области 10 апреля: Облачно с прояснением. Утром и днем в отдельных районах небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах туман.
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🔥По данным ЦГМС в Волгоградской области 10 апреля: Облачно с прояснением. Утром и днем в отдельных районах небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах туман.