Безумие прочно укоренилось на Украине

На Украине «двинулись кукухой» и власти, и население. Это было понятно еще во времена «победа Майдана», но сейчас это стало проявляться уже в ежедневном режиме буквально на всех уровнях и в каких-то уже совершенно фантастических вариантах из серии «нарочно не придумаешь» (была такая рубрика в советском журнале «Крокодил»).