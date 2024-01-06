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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Безумие прочно укоренилось на Украине

Безумие прочно укоренилось на Украине

На Украине «двинулись кукухой» и власти, и население. Это было понятно еще во времена «победа Майдана», но сейчас это стало проявляться уже в ежедневном режиме буквально на всех уровнях и в каких-то уже совершенно фантастических вариантах из серии «нарочно не придумаешь» (была такая рубрика в советском журнале «Крокодил»).

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Комментарии
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вага карлито
А чего обозначают кастрюли на головах!??)) Что  идиоты и так видно а какой там скрытый смысл еще!?)))
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12 час.
ИП
Игорь Петров
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4 час.

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