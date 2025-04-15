Депутаты Госдумы: справедливо, когда песни военных лет исполняются без согласия правообладателей

Народные избранники высказались, почему приняли такое решение.Законодательный акт, предусматривающий бесплатное исполнение военных песен на праздничных мероприятиях 9 мая, приняли в России ещё в конце 2024 года.
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