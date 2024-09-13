Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 251 подписчик

"Я мечтаю вернуться в телевизор. Очень хочу". Познер запросился назад. А что такое, деньги закончились?

"Я мечтаю вернуться в телевизор. Очень хочу". Познер запросился назад. А что такое, деньги закончились?

Владимир Владимирович Познер жалуется, что очень хочет вернуться в телевизор, но не дают. Мешают. У него спрашивают: "Вы допускаете, что вернётесь в телевизор? Что вернётесь на Первый?" Он так улыбнулся и отвечает: "Я мечтаю о том, чтобы это произошло, но увы, я не думаю, что это произойдёт.

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Комментарии
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Татьяна Гладкова
Тоже мысленно отправляю этого интелектуала с  Ургантом в Еуропу .Шерочка с машерочкой клопов пусть кормят....
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10 час.
M
Malina
Гнида!!!
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10 час.
Ольга Пырова
Мечтать не вредно
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39 мин.

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