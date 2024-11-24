Солнечная энергия в Великобритании: новая ИИ-модель улучшает интеграцию в электросети благодаря точному прогнозированию

Исследователи из Ноттингемского университета разработали инновационную модель искусственного интеллекта, которая позволяет точно прогнозировать выработку солнечной энергии в различных климатических условиях.
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