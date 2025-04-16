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44-летняя певица Слава снялась в бикини на отдыхе

44-летняя певица Слава снялась в бикини на отдыхе

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) снялась в бикини на отдыхе в Дубае. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем четыре миллиона подписчиков.

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