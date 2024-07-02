Самбистка из Мангистау выиграла чемпионат Азии и Океании

29-30 июня на чемпионате Азии и Океании среди мужчин и женщин, проходившем в китайском Макао, мангистауская самбистка Гульдана Альмуханбетова завоевала золотую медаль, сообщает Центр общественных коммуникаций.
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