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Самбистка из Мангистау выиграла чемпионат Азии и Океании

Самбистка из Мангистау выиграла чемпионат Азии и Океании

29-30 июня на чемпионате Азии и Океании среди мужчин и женщин, проходившем в китайском Макао, мангистауская   самбистка Гульдана Альмуханбетова завоевала золотую медаль, сообщает Центр общественных коммуникаций.

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