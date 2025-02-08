Напомнили о наболевшем: президент России назвал фамилии четырех предателей Ольга БезродняяВ тему последних событий оказалось заявление Путина про предателей Второй мировой войны, таких как Петен, Квислинг, Власов и Бандера.
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