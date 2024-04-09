За смерть велосипедиста в Петрозаводске никто не наказан

Следователи отказали в возбуждении уголовного после смертельного ДТП в столице Карелии Текст: Елена Малишевская В августе прошлого года это видео потрясло жителей Петрозаводска: велосипедист ехал по пешеходному переходу недалеко от Главного рынка, его на большой скорости сбил водитель автомобиля.
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