За смерть велосипедиста в Петрозаводске никто не наказан

Следователи отказали в возбуждении уголовного после смертельного ДТП в столице Карелии Текст: Елена Малишевская В августе прошлого года это видео потрясло жителей Петрозаводска: велосипедист ехал по пешеходному переходу недалеко от Главного рынка, его на большой скорости сбил водитель автомобиля.