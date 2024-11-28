Китайский вариант: стреляющее устройство для БПЛА

В Китае разработано стреляющее устройство для установки на беспилотные платформы. Такая «винтовка» имеет минимальную отдачу, благодаря чему может эффективно использоваться на самых разных носителях.
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