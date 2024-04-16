Reuters сообщило о сорванных Киевом переговорах о судоходстве в Черном море

Россия и Украина в течение двух месяцев вели при посредничестве Турции переговоры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и достигли соглашения по проекту документа, но Киев неожиданно от него отказался.
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