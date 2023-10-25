Трамп утверждает, что Россия якобы получила данные США о "супер-пупер-ракете"

Дональд Трамп © AP Photo/ Seth Wenig Должностные лица Пентагона в последние три года неоднократно признавали, что Соединенные Штаты отстали от РФ и КНР в производстве гиперзвукового оружия НЬЮ-ЙОРК, 24 октября.
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