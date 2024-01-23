ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дементьев Всеволод
    Опять отпуск с Шойгу?Оленевод Пяк приг...
  • Betahon
    Последнее время заявления высших военных стран НАТО и сша больше напоминают стоны и бред с койки буйных клинических б...В Латвии заявили ...
  • Александр Глущенко
    на первом фото он бухой , что ли? Пидорка на бекрень.. Может быть  когда разрешил однополые браки  и съехала?Посол РФ заявил о...

Кабмин в 2025 году планирует окончательно отказаться от бумажной переписки

Кабмин в 2025 году планирует окончательно отказаться от бумажной переписки

Федеральные министерства и ведомства в 2025 году планируют полностью перейти на взаимодействие с использованием электронного документооборота (ГосЭДО) и отказаться от бумажной переписки, в том числе при внесении законопроектов в Госдуму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх