Кабмин в 2025 году планирует окончательно отказаться от бумажной переписки

Федеральные министерства и ведомства в 2025 году планируют полностью перейти на взаимодействие с использованием электронного документооборота (ГосЭДО) и отказаться от бумажной переписки, в том числе при внесении законопроектов в Госдуму.
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