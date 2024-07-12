Эскалация украинского конфликта ведет к полномасштабной ядерной войне. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-Младший, указывая на продолжающуюся поддержку вооружением со стороны Америки для Киева.
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