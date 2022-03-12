Плишкова о том, почему пропустила начало сезона: «Я сломала руку в спортзале»

Восьмая ракетка мира Каролина Плишкова рассказала, как сломала руку перед началом сезона. В Индиан-Уэллс чешка провела первый матч с итогового-2021 – уступила Данке Ковинич со счетом 6:2, 5:7, 4:6.

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