Остановили по требованию: «Аэрофлот» обязали отправить людей на Пхукет

«Аэрофлот» начал проигрывать суды по делу об аннулировании гражданам дешевых билетов в Таиланд. Так, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга обязал компанию оказать услуги авиаперевозки супругам Быковым, которые приобрели билеты с вылетом 14 марта, но позже перевозчик их отменил, сославшись на сбой в системе.