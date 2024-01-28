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Остановили по требованию: «Аэрофлот» обязали отправить людей на Пхукет

Остановили по требованию: «Аэрофлот» обязали отправить людей на Пхукет

«Аэрофлот» начал проигрывать суды по делу об аннулировании гражданам дешевых билетов в Таиланд. Так, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга обязал компанию оказать услуги авиаперевозки супругам Быковым, которые приобрели билеты с вылетом 14 марта, но позже перевозчик их отменил, сославшись на сбой в системе.

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