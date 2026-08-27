Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

123 подписчика

Почему нейросети могут ослабить мышление школьников и как их использовать во благо

Почему нейросети могут ослабить мышление школьников и как их использовать во благо

Искусственный интеллект: костыль или тренажёр для ума? Как научить ребёнка пользоваться нейросетями без потери навыков мышления? НЕ ДУМАТЬ, А ЗАПРОСИТЬ Человечество давно использует технологии, которые берут на себя часть когнитивной работы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии