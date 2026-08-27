Почему нейросети могут ослабить мышление школьников и как их использовать во благо

Искусственный интеллект: костыль или тренажёр для ума? Как научить ребёнка пользоваться нейросетями без потери навыков мышления? НЕ ДУМАТЬ, А ЗАПРОСИТЬ Человечество давно использует технологии, которые берут на себя часть когнитивной работы.
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